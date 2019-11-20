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Türkiye Kupası 5. eleme turu programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupa'da ilk maçlarda Fenerbahçe-İstanbulspor maçı 3 Aralık Salı günü, Altay-Trabzonspor maçı ve Galatasaray-Tuzlaspor maçı 4 Aralık Çarşanba, Beşiktaş-Erzincanspor maçı ise 5 Aralık Perşembe günü oynanacak.

20.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:27

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programını açıkladı. Kupa'da ilk maçlar 3, 4 ve 5 , rövanş maçları ise 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Maç programı şu şekilde:

3 Aralık Salı Fenerbahçe-İstanbulspor 20:45

4 Aralık Çarşamba Altay-Trabzonspor 18:30

4 Aralık Çarşamba Galatasaray-Tuzlaspor 20:45

5 Aralık Perşembe Beşiktaş-A. 24 Erzincanspor 20:45

Rövanş maçları ise şu şekilde:

17 Aralık Salı: Tuzlaspor-Galatasaray 20.45

18 Aralık Çarşamba: Erzincanspor-Beşiktaş 13.00

18 Aralık Çarşamba: İstanbulspor-Fenerbahçe 20.45

19 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Altay 20.45

Türkiye Kupası 5. eleme turu programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Aralık, Spor


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FENOMEN:Kupa beyi Galatasaray a basarılar
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