Ztk 5'inci Eleme Turu Kuraları Çekildi

Fenerbahçe
- Giresunspor
, Keçiörengücü - Galatasaray
, Sivas
Belediye Spor - Trabzonspor
ve Adana Demirspor
- Medipol Başakşehir
eşleşmeleri oldu
Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası
5'inci Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı
, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası
5'inci Eleme Turu'na, 4'üncü Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları katılacak. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık
tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.
İlk hafta karşılaşmaları şu şekilde: Antalyaspor
- Darıca Gençlerbirliği
Sivas Belediye Spor - Trabzonspor Çaykur Rizespor
- Balıkesirspor
Baltok Nazilli
Belediyespor - Göztepe
Gençlerbirliği - Hatayspor
Adana Demirspor - Medipol Başakşehir Boluspor
- Van
Büyükşehir Belediyespor Altay
- Kayserispor
Ümraniyespor - 1461 Trabzonspor Menemen
Belediye Spor - Kasımpaşa
Fenerbahçe - Giresunspor Fatih Karagümrük
- Akhisarspor Aytemiz Alanyaspor
- Kahramanmaraşspor Bodrum
Belesiyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü Evkur Yeni Malatyaspor
- Etimesgut
Belediyespor
Keçiörengücü - Galatasaray
Başakşehir,Trabzonspor,Galatasaray,Fenerbahçe