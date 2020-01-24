ZTK Çeyrek ve Yarı Final kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat; rövanşları ise 11, 12 ve 13 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta; rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılırken, Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçı 21 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak.

Kura çekimi sonucunda Çeyrek Final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

-Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

-GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe

-Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor

-Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

-Trabzonspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor/ GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe

-Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray/ Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor

- İstanbul