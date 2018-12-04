Ztk'da Perşembe Günü Oynanacak Maçların Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda 6 Aralık Perşembe günü oynanacak ilk ayak maçlarının hakemleri belli oldu.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, 6 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Giresunspor karşılaşmasını Özgür Yankaya'nın yöneteceği kaydedildi. Karşılaşmada Yankaya'nın yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ile Alpaslan Dedeş üstlenecek.<br><br>Perşembe günü oynanacak diğer maçların hakemleri şu şekilde: <br><br>6 Aralık Perşembe -<br><br>13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler<br><br>15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor: Serkan Tokat<br><br>17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu<br><br>18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: Ali Şansalan