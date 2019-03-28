Ztk'da Yarı Final Programı Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
), Ziraat Türkiye Kupası
'nda yarı final programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 2-3 Nisan, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak. Galatasaray
- Evkur Yeni Malatyaspor
ve Ümraniyespor - Akhisarspor maçlarının oynanacağı Ziraat Türkiye Kupası
yarı final müsabakalarının tarih ve saatleri açıklandı.
Program şu şekilde:
İLK MAÇLAR
2 Nisan Salı 20.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
3 Nisan Çarşamba
20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor
RÖVANŞ MAÇLARI
24 Nisan Çarşamba 20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor
25 Nisan Perşembe 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Spor
Kaynak: DHA