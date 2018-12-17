Türkiye Kupasında Yarın Oynanacak Rövanş Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

<p>Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan devam ediyor. Yarın başlayacak ve 20 Aralık Perşembe günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak olan 5'inci Tur'da yarınki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.</p><p><b>Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:</b></p><p>13: 00 1461 Trabzon - Ümraniyespor (Murat Erdoğan)</p><p>13: 45 MKE Ankaragücü - Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Serkan Çınar)</p><p>15: 00 Balıkesirspor Baltok - Çaykur Rizespor (Koray Gençerler)</p><p>17: 00 Göztepe - Nazilli Belediyespor (Tugay Kaan Numanoğlu)</p><p>19: 00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor (Mustafa Öğretmenoğlu)</p><p>20: 30 Galatasaray - Keçiörengücü (Özgür Yankaya) - İstanbul</p>