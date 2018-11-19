Başkan eşleri son buluşmada, "Zübeyde Ana'nın kızları olarak daha çok çalışmak yükümlülüğümüz var" sözünü verdi.

İzmir'deki belediye başkanlarının eşleri, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu'nun evsahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Bayındır Belediye Başkanı eşi Nuray Sesli, Bergama Belediye Başkanı eşi Meltem Gönenç, Beydağ Belediye Başkanı eşi Halide Şentürk, Bornova Belediye Başkanı eşi Hikmet Atila, Buca Belediye Başkanı eşi Ahu Piriştina, Çiğli Belediye Başkanı eşi Ergül Arslan, Foça Belediye Başkanı eşi Derya Demirağ, Karaburun Belediye Başkanı eşi Havva Çakır, Menemen Belediye Başkanı eşi Nurdan Şahin, Selçuk Belediye Başkanı eşi Ayşen Bakıcı, Güzelbahçe Belediye Başkanı eşi Nilüfer İnce, Karabağlar Belediye Başkanı eşi Fügen Selvitopu, Karşıyaka Belediye Başkanı eşi Zehra Akpınar, Narlıdere Belediye Başkanı eşi Ferah Batur ve Tire Belediye Başkanı eşi Yüksel Çiçek ile Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili eşi Aliye Aydoğan katıldı.

Başkan eşleri olarak taşıdıkları sorumluluğa dikkat çeken Türkegül Kocaoğlu, "Dayanışma içinde olarak bu sorumluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Ve sizlerle birlikte kocaman bir ailem oldu. Birlikten güç doğar ve birlikte güçlü işler yaptık" şeklinde konuştu.

"Bayrağı devreceğimiz Başkan eşleri.."

Dr. Türkegül Kocaoğlu, bir araya gelinen etkinlikte 15 yıl boyunca yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi;

"Başkan eşleri ile iletişim kurmaya yönelik toplantılar düzenleyerek işe başladık. Eşrefpaşa Hastanesi'nde doktorları ve çalışanları ile okullara ve ilçelere götürülen hizmetlerin içinde olduk. Muhtarlarla görüşüp mahallelerdeki kişilere maddi manevi yardımcı olmaya çalıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sahip olduğu işlevsiz kalmış binaları topluma hizmet verecek yerler haline getirdik; kadın dayanışma merkezi, kadın sığınma evi sağlıklı yaş alma merkezi gibi. Huzurevi ziyaretleri ve kardeş aile etkinlerine katıldık. İZELMAN A na okullarına ziyarette bulunduk. Geriatri alanında Ege ve Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği içinde olduk. Oluşturduğumuz kongre ve panellerde görev aldık. 5 Aralık, 25 Kasım, 8 Mart gibi kadınların seslerini duyurmaya çalıştıkları tüm etkinliklerde bulunduk.Yeter mi? Hayır. Daha çok yapacak işler var. Bayrağı devredeceğimiz başkan eşlerinin daha iyi ve yararlı işler yapacağına inanıyorum. Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Zübeyde Ana'nın kızları olarak çalışmak, çok çalışmak yükümlülüğümüz var."