Haberler » Güncel » Zübeyde Hanım'ın öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım - Haber

Zübeyde Hanım'ın öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İzcilik Kulübü öğrencileri, okul öğretmenlerinin destekleriyle topladıkları 2. El giyim eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletilmesi amacıyla Ayvalık Şefkat Evleri Derneği'ne teslim ettiler.

08.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:27 Zübeyde Hanım'ın öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine anlamlı yardım
'in ilçesinde; Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İzcilik Kulübü öğrencileri, okul öğretmenlerinin destekleriyle topladıkları 2. El giyim eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara iletilmesi amacıyla Ayvalık Şefkat Evleri Derneği'ne teslim ettiler.

Okulun İzcilik Kulübü Öğretmeni Sebahat Çetin'in öncülüğünde; Kübra Narman ve Sultan Karyağdıoğlu isimli öğrenciler, topladıkları giyim eşyalarını Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı'ya getirdiler.

Okulda eğitim ve öğretim yılı boyunca sürdürdükleri sosyal çalışmalarla dikkatleri üzerinde toplayan öğrencilerle öğretmen Sebahat Çetin'in yoksul aileler için geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürdükleri sosyal farkındalık projesi kapsamındaki çalışmalarından duyduğu memnuiyeti ifade eden Dernek Başkanı Fatma Cavlı, öğrencilere teşekkür etti. - BALIKESİR

Zübeyde Hanım, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:24   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAHİR ÜNAL'IN KIZININ NİKAHINA KATILDI
20:24   CHP Lideri Kılıçdaroğlu Atatürk'ü anlattı
20:23   Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan evlatları için dua etti
20:22   Sivas geminbeli tüneli, 2021'de hizmete girecek
20:22   Almanya'da "Klasik Türk-İslam Sanatları" sergisi açıldı
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:42   Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşüp ölen kişi terörist çıktı! Türkiye'ye atılan havanlarla poz vermiş
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
8.11.2019 20:28:19