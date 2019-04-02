Zübeyde Uslu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR URLA belediye başkan adayı olan Zübeyde Uslu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR URLA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Zübeyde Uslu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR URLA adayı Zübeyde Uslu kimdir? BTP İZMİR URLA adayı Zübeyde Uslu yüzde kaç oy aldı?

Zübeyde Uslu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR URLA belediye başkan adayı olarak gösterilen Zübeyde Uslu URLA ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. URLA ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Zübeyde Uslu adlı BTP adayı toplamda 30 adet oy sayısına ulaştı.

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