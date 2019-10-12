Züccaciye sektöründeki ihracat her geçen yıl artıyor

Mutfak araç gereçlerinden, seramik, cam, mobilya dekorasyon ürünlerine kadar birçok ürün grubunu kapsayan züccaciye sektörü, ülkemizde dış ticaret fazlası veren sayılı sektörlerden biri olmaya devam ediyor. Sektör raporlarına göre 2017 yılında 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşirken, mamul ve sofra eşyaları sektörü 963 milyon dolarla yılı kapatmıştı. Kış sezonunun gelmesiyle birlikte düğün hazırlıklarına başlayan çiftler, ev ürünleri ve mutfak araç gereçlerine yatırım yapmaya başladı. Dolasıyla gelecek sene için hazırlıklara başlanması züccaciye sektörünü doğrudan etkileyerek, ekonomiye katkı sağlayacak.

Ev ve yaşam alanına dair dekorasyonlar ve modeller durmadan gelişiyor. Referans Fuarcılık Genel Müdürü Fatma Funda Ercan "Ev dekorasyon ve mutfak ürünlerine artan ilgi sektörü olumlu yönde etkiledi. Mutfak araç-gereç çeşitlerinin artması, günlük yaşantımıza sağladığı birçok avantaj ile işlerimizi daha kolay ve pratik şekilde çözümlememiz, hem satışları etkiliyor hem de girişimcilerin dikkatini çekiyor'' dedi.

Bu kapsamda Referans Fuarcılık tarafından bu yıl 3. Kez düzenlenen '' 3. Uluslararası Home Concept Züccaciye Ev Eşyaları Aksesuar Üretici & Markalar Fuarı'' için geri sayım başladı. 14-17 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Fuarda, hedef 200 katılımcı ile beraber 17.000 yurtiçi ziyaretçi ve 95 ülkeden gelecek 2500 ziyaretçi ile ülke ticaretine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Ev ve yaşam ürünlerine dair her şeyin yer alacağı fuarda, mutfak gereçlerinden ev tekstiline, tasarım yaşam ürünlerinden, elektrikli ev aletlerine, bahçe aksesuarlarından evinizi güzelleştirecek tüm aksesuar ürünlerine kadar en prestijli ürünler sergilenecek.