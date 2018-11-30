Züccaciye ve Ev Eşyaları Fuarı Açıldı

Züccaciye ve Ev Eşyaları Sektörü Üretici ve Markalar Fuarı (2.Home ve Consept Fuarı) İfm fuar merkezinde düzenlenen resmi açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. 29 Kasım 02 Aralık 2018 tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşacak olan 2.Züccaciye ve Ev Eşyaları Sektörü Üretici ve Markalar Fuarı İfm fuar merkezi 10 - 11 nolu salonlarda düzenlenmekte.

2.Home ve Consept 'Züccaciye ve Ev Eşyaları Sektörü Üretici ve Markalar Fuarı' resmi açılış programı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Üyesi ve İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay, İTO Başkanvekili, İSTOÇDER Başkanı Kısmet Şener, MHP MYK Üyesi Ahmet Yiğit Yıldırım, EVSİD Başkanı Burak Önder, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkan Yardımcısı Deniz Güzelay ve Zekai Pınarbaşı, İstoç Oto Ticaret Merkezi esnaflarından ve İSTOÇ yönetim kurulu üyesi Gürsel Demir (Kahramanmaraşlı), İran İslam Cumhuriyeti Ataşeleri ve iş dünyasının önemli sektörel STK Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Referans Fuarcılık yönetimi açılışta yer aldı.

Maraş Gezgin ekibinden Eyüp Kadir Kılcı'nın yakından takip ettiği ve fotoğrafladığı fuar protokol konuşmaları sonrası dua ile katılımcılar hep birlikte kurdele kesimiyle açıldı. Açılış sonrası heyet topluca fuar katılımcılarını statlarında ziyaret etti Fuarımız hayırlı, kazançlı olsun dileklerinde bulundu.

İSTOÇDER –İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kısmet Şener fuar hakkında kısa açıklama da bulundu. Şener konuşmasında; yaklaşık 40 yıldır zücaciye sektöründe esnafım. Öncelikle İSTOÇDER yönetimini devraldık. Yeni bir yönetim kurulu yeni bir ekip kurduk. İSTOÇDER olarak İSTOÇ yönetiminin ulaşamadığı yerlere esnaflarımıza ulaşarak kaynaşmayı hedefliyoruz. İkincisini düzenlediğimiz Home ve Consept 'Züccaciye ve Ev Eşyaları Sektörü Üretici ve Markalar Fuarımızın tüm katılımcı esnaflarımıza ve sektör temsilcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün bizleri fuar açılışımızda onurlandıran değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Yoğun programları nedeniyle açılışımıza teşrif edemeyen fakat telgraf gönderen MHP İstanbul Milletvekilimiz Arzu Erdem ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal'a da teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulundan Gürsel Demir de başkanımızla aynı düşünceleri paylaşıyor ve bugün burada bizimle olan değerli misafirlerimize ve aramızda olmak istemelerine rağmen yoğun programları sebebiyle katılamayanlara teşekkür ediyoruz dedi.

2.Home ve Consept 'Züccaciye ve Ev Eşyaları Sektörü Üretici ve Markalar Fuarı' İfm Fuarcılık, Türk Havayolları, İSTOÇDER, Tobb ve Kosgeb destekleriyle Referans Fuarcılık tarafından düzenlenmektedir. İstanbul Atatürk Havalimanı kavşağında yer alan İfm fuarcılık İstanbul dışından katılım sağlayacak olanlar için yürüme mesafesinde Metro ile Havalimanı Fuar merkezi arasında tek durak var.