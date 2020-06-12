ZÜCCACİYECİYİ EĞLENCE MEKANINA ÇEVİRENLERLE MAHALLELİNİN KAVGASI KAMERADA

Polis, kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı.

12.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 12.06.2020 08:55
Polis, kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı.
Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta girişinde züccaciye dükkanı tabelası bulunan boş dükkanın eğlence yeri olarak kullanılmasına tepki gösteren mahalle sakinleriyle dükkanı eğlence yeri olarak kullananlar arasında çarşamba gecesi kavga çıktı. Polisin, havaya ateş ederek sonlandırdığı kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Hürriyet Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, bir süre züccaciye dükkanı olarak faaliyet gösteren işyeri daha sonra kapatıldı ancak tabelası indirilmedi. Girişinde tabela bulunan dükkan eğlence yeri olarak kullanılmaya başlandı. Mahalle sakinlerinin şikayeti sonrası daha önce bir kaç defa mühürlendiği iddia edilen işyerinin dün gece tekrar eğlence yeri olarak kullanıldığını gören mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleriyle dükkanı eğlence yeri olarak kullandığı iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ve havaya ateş açarak ayırdı. Olayı kontrol altına alan polis, kalabalığı dağıttı. 1 kişinin gözaltına alındığı olay sonrasında zabıta ekipleri de dükkanı tekrar mühürledi. Mahalle sakinleri ile dükkanı eğlence yeri olarak kullandığı iddia edilen kişiler arasında çıkan tartışma ile polisin havaya 4 el ateş etmesi kameraya yansıdı. Kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. ZÜCCACİYECİYİ EĞLENCE MEKANINA ÇEVİRENLERLE MAHALLELİNİN KAVGASI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: kavga, DHA, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, Kovid-19’a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Haber
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti Haber
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Kızılırmak’ta boğulan 3 çocuğun Sivas’a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Haber
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Lübnan’da Türkiye’ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Haber
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Melih Gökçek’in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Haber
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Haberler››3. Sayfa››ZÜCCACİYECİYİ EĞLENCE MEKANINA ÇEVİRENLERLE MAHALLELİNİN KAVGASI KAMERADA - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

09:16: İstanbul'da Covid-19 tanısı konmuş polis sayısı 700'ü aştı - Haberler 09:13: Son dakika yerel: Aras Kuş Cenneti Poyraz kuşlarıyla cıvıl cıvıl - Haberler 09:12: Meksika'da son 24 saatte 587 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 09:11: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Haberler 09:09: Erzurum'da bir ev ve 5 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi - Haberler 08:45: Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı 07:52: Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak - Haberler 03:56: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı - Haberler 00:35: Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir 00:08: Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı