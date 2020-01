ZÜCDER'den vergi indirimi talebi

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, "El blenderi, çay-kahve makinesi, tost makinesi gibi artık neredeyse bir evin olmazsa olmazını oluşturan bu ürünler, lüks bir ürün olmaktan çıkıp temel ihtiyaç malzemesine dönüşmüştür. Bu yüzden ÖTV'nin kalıcı olarak sıfırlanmasını ve hatta evin temel eşyaları bardak, tabak, çatal-bıçak gibi diğer züccaciye ürünlerinde de KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, dünya ihracat sıralamasında 6. sırada yer alan ve her sene yüzde 15 büyüme performansı sergileyen züccaciye sektörü bir araya geldi.Sektörün çatı derneği ZÜCDER'in İTO 80 No'lu Züccaciye Meslek Komitesi ile gerçekleştirdiği buluşmaya İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı İsmail Erdoğan'ın ve sektör yetkileri katılım gösterdi.Açıklamada toplantıdaki konuşmalarına yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, dünyada 200 noktaya ulaşan sektöre ivme katmak adına ZÜCDER'in faaliyetlerine değinerek, züccaciye sektöründeki KDV ve ÖTV oranlarına da dikkati çekti.Mesut Öksüz, şunları kaydetti:"Yıl boyunca düzenlediğimiz 'Üretici-Marka Zirveleri', ZÜCDER Akademi çatısı altında düzenlediğimiz eğitimlerle hem iç pazara hareketlilik katarken hem de ihracatımızın artmasına katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sanayi üniversite iş birliğiyle istihdam oluşturacağız. Sektörümüzün başarılı markalarına yönelik ödül törenleri, iki büyük fuarımız ve Ur-Ge çalışmalarımızla ZÜCDER olarak yıl boyunca yoğun bir dönem geçireceğiz. Ancak uzun zamandır söylediğimiz 2 tane sıkıntımız bulunuyor. Biri elektrikli küçük ev aletlerindeki ÖTV, diğeri de KDV. Mobilyaya getirilen yüzde 10'luk KDV indiriminin de Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan, yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren sektörümüzün de ÖTV'nin sıfırlanmasına ve KDV indirimine ihtiyacı bulunuyor.Kesinlikle lüks ürün sınıfına girmeyen, üstelik hepimizin günlük hayatta sabah kalktığımız andan gece yatana kadar vazgeçilmez gereçleri halinde olan porselen, seramik, cam, metal, plastik, ahşap sofra ve mutfak eşyaları ile küçük elektrikli ev ve mutfak aletlerindeki KDV'nin de yüzde 18 olması ve küçük elektrikli ev aletlerinde yüzde 6,7 oranında ÖTV ve üzerine yüzde 18 KDV eklenmesi nedeniyle oluşan çifte vergilendirme, ürünün nihai tüketiciye sunulması noktasında haksız fiyat rekabetinin oluşumuna sebep olmakta."İhracatın yüzde 21'ini elektrikli ev aletlerinde gerçekleştirdiklerini aktaran Öksüz, "El blenderi, çay-kahve makinesi, tost makinesi gibi artık neredeyse bir evin olmazsa olmazını oluşturan bu ürünler, lüks bir ürün olmaktan çıkıp temel ihtiyaç malzemesine dönüşmüştür. Bu yüzden ÖTV'nin her seferinde uzatılmasından ziyade ÖTV'nin kalıcı olarak sıfırlanması ve hatta evin temel eşyaları bardak, tabak, çatal-bıçak gibi diğer züccaciye ürünlerinde de KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesini talep ediyoruz. Mobilyadaki KDV indirimi, züccaciye sektörüne de getirilmeli ve özellikle hediye günlerinde yüzde 8 KDV avantajı bulunan tekstil sektörüyle haksız bir rekabet oluşuyor. Çünkü tüketici, fiyatı daha uygun olduğu için züccaciye ürünü almaktan ziyade tekstil ürünü almayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.Öksüz, ÖTV'nin sıfırlandığı dönemlerde satışlarda yüzde 30'luk bir artış yaşandığına, KDV'nin düşürülmesi ve ÖTV'nin de kalıcı olarak kaldırılması durumunda da satışların yüzde 50 oranında artacağına dikkati çekti.6 milyar doların üzerinde ihracat hedefiÖksüz, 10 milyar dolar büyüklüğe sahip sektörün perakende kısmının, özellikle tüm Türkiye'de açılan AVM'lerin artmasıyla birlikte gelişen zincir mağazacılık, sektörün markalaşma trendleri, dijitalleşme ve franchise sistemleriyle atağa geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:"Perakendeyi öncelikle markalaşma konusunda incelemek gerekirse, züccaciye sektörü Türkiye'nin en çok markalaşan sektörüdür. Yılı 5,5 milyar dolar ihracatla kapatan sektörümüz, her sene yüzde 15 büyüme performansı sergilemektedir. 2020 yılında ise 6 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ancak sektörümüzün büyümesini etkileyen unsurlar mevcut. Ülkemizde üretilmeyen veya yurt içindeki talebi karşılayamayan özellikle ham maddeler başta olmak üzere, yarı mamul ve ürünlerin ithalatlarında mevcut bulunan koruma önlemlerinin ağır olması ve ilave gümrük vergileri getirilmiş olması.Örneğin, ülkemizde 600 bin ton yıllık kullanım ihtiyacı olan paslanmaz çelik ham maddesinin sadece 1/3'ü ülkemizde üretilebilmekte. Yine plastik ham maddesinin de sadece yüzde 11'i ülkemizde üretilmekte. Ham maddede ithale bağımlı olan bu sektörlerdeki ek gümrük vergilerinin kaldırılması firmalarımızın maliyetlerini düşüreceğinden hem yurt içinde hem de yurt dışındaki rekabet gücümüzü artıracaktır."