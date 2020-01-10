Zuckerberg'den yeni sosyal medya platformu duyurusu

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz 10 yıl boyunca her yılın ocak ayında yıllık hedef planı açıklaması yaptı.

Facebook çalışanları ve teknoloji gazetecileri, CEO'nun yeni yıllık kişisel hedeflerinden bahsedeceği açıklamayı merakla bekledi.

O açıklama birkaç saat önce geldi. Ancak Zuckerberg bu kez 1 yıllık değil 10 yıllık hedeflerden bahsetti.

Yeni yönetim biçimleri geliştirme, bir sonraki bilgi işlem platformu üzerinde çalışma gibi planların arasında bir hedef dikkat çekti.

"Yeni bir özel sosyal medya platformu oluşturma"

Geçtiğimiz 2 yılı veri ihalleri ve güvenlik sorunlarıyla geçiren ve dünyanın dört bir yanında mahkemeye çıkan Zuckerberg, milyonlarca kullanıcıyı kaybetti.

Gizlilik konusunda zor sınavlar veren CEO, gelecek hedeflerinin merkezine mahremiyeti koydu.

Yeni platformun detayları hakkında bilgi vermese de konuyla ilgili açıklamasında "Dijital sosyal çevrelerimiz önümüzdeki 5+ yılda çok farklı hissedecek" dedi.

İşte Zuckerberg'in o açıklaması:

"İnternet bize, herhangi bir yerde, herhangi biriyle bağlantı kurabilmek için süper güç verdi. Bu inanılmaz derecede güçlendirici. İlişkilerimizin ve fırsatlarımızın artık sadece yaşadığımız yerle sınırlı olmadığı anlamına geliyor. Şimdi, içinde milyarlarca insanın bulunduğu bir topluluğun parçasıyız. Getirdiği tüm dinamizm, kültür ve ekonomik fırsatlarla.

Ancak böylesine büyük bir topluluğun parçası olmak kendi zorluklarını yaratıyor ve biz samimiyet arzuluyoruz. Küçük bir kasabada büyüdüğüm için, bir görev ve amaç hissine sahip olmak kolaydı. Ancak milyarlarca insanın içinde benzersiz rolünüzü bulmak daha zor. Önümüzdeki on yıl içinde, en önemli sosyal altyapılardan bazıları, bize bu yakınlık hissini tekrar vermek için topluluğu yeniden inşa etmemize yardımcı olacak.

Bu, en çok heyecanlandığım inovasyon alanlarından biri. Dijital sosyal çevrelerimiz önümüzdeki 5+ yılda çok farklı hissedecek, özel etkileşimleri yeniden vurgulayacak ve hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz daha küçük toplulukları oluşturmamıza yardımcı olacak."