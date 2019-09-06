Zuhal Olcay, Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminin partisine geç kalınca mekanı terk etti

'Aşk Tesadüfleri Sever 2' ekibi, çekimlerin bitişini Beykoz'daki bir mekanda partiyle kutladı. Keyifli başlayan gece Nesrin Cavadzade'nin geç gelmesiyle Zuhal Olcay için tatsız bitti.

BAŞROL OYUNCUSU 2 SAAT GEÇ GELDİ

Basın toplantısı ile başlayacak olan gece filmin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade'nin geç gelmesiyle 2 saat geç yapıldı. Toplantıda ilk sözü alan Ömer Faruk Sorak, başrol oyuncusuna geç kaldığı için sitem etti. Zuhal Olcay da tepkisini basın toplantısını terk ederek gösterdi.

PARTİDEN ERKEN AYRILDI

Zuhal Olcay'ı çıkarken yakalayan filmin yapımcısı İpek Sorak, Olcay'dan geri dönüp birkaç soru cevaplamasını rica etti. Sorak'ı kırmayan usta oyuncu, partiye geri dönerek muhabirlerle 3 dakika sohbet etti. Ancak siniri yatışmayan oyuncu, röportaj verdikten sonra partiden ayrıldı.