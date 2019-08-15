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Zuhal Topal, hayatını kaybeden damat adayı Uğur Doğan için taziye mesajı yayınladı

Evlilik programıyla adını duyuran damat adayı Uğur Doğan, sosyal medya hesabından video yayınlayarak intihar etti. Zuhal Topal ise Instagram hesabından programında ünlenen Doğan için taziye mesajı yayınladı.

15.08.2019 11:14
Zuhal Topal, hayatını kaybeden damat adayı Uğur Doğan için taziye mesajı yayınladı

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan, sosyal medya hesabından "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik" diye video yayınlayarak intihar etti. Zuhal Topal ise Doğan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İNTİHAR ETTİ

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Fatih'te yaşandı. Uğur Doğan isimli damat adayı, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan damat adayı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

"SAĞLIĞINA ETKİ EDECEK KİMYASAL MADDE BULUNMADI"

Doğan'ın ölümü hakkında ilk açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapıldı. Açıklamada, "Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır." denildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Zuhal Topal ise Instagram hesabından kendi programında yer alan damat adayının fotoğrafını paylaşarak "Çok üzgünüm... Son derece saygılı, efendi bir kardeşimdi. Ailesine sabır, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

İntihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili emniyetten açıklama: Kimyasal madde bulunamamıştırİntihar eden damat adayı Uğur Doğan ile ilgili emniyetten açıklama: Kimyasal madde bulunamamıştır

Damat adayı Uğur DoğanDamat adayı Uğur Doğan'ın, video paylaştıktan sonra intihar ettiği iddia edildi


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YORUMLAR (26)
MÜJDE: Allah sonsuz rahmet eylesin. Çoğu insan kendisini Allah''a kurban ederek Rabbine dönerek kavuşmayı göze alamıyor. Günahları ve Cennete kabul edilmeme korkusu yüzünden Dünya Hayatında kalmayı seçiyorlar. Çok takdir ediyorum, cesaretini toplayıp, hayata rest çekip yaşamıyorum lan sizin ucuz berbat hayatınızı diyerek aramızdan ayrılanları. Yüce Allah onların neden bu seçimi yaptıklarını anlayacak kadar bilgiye ve kudrete sahiptir, onları cezalandırmayacaktır, yaşamını feda ederek kefareti ödedi.
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TİM0135: Keşke bu kullandığınız insanlar yerine sen, Esra Erol, seda, acun, hande ataizi vss ler ölseniz de toptan kurtulsak,bir ölüde bizde var, yaşarken ölmüşlerden sizin aptal programlarınızı izleyen Hanım!!!
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PROTESTER: 1-İntihar edene rahmet okunmaz. Allahın verdiği canı hiçe saymıştır. 2-Bu adamı intihara sürükleyen zaten bu çakma evlilik programıdır. Kendileri bir anda ünlüyken ertesi gün bir hiç olsa ne yaparlardı?3-Program sonlandıktan sonra bu castlara psikolojik destek vermiş mi? Vermedi ise ailesi prodüksiyona dava açabilir. 4-Seyirciler bütün bunlara sebep olan yarışmaya ve şirkete tepkisini göstermeli
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MİSAFİR: ne dertleri vardi kim bilir, allah rahmet eylesin
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SARI KEÇİLİLER: Gerçekten salakmış bu velet . Bir limonun yarısı bir tarafta diğer yarısı diğer tarafta göğüsleri olan , gözlerini senden ayırmayan , gak dedin mi et , guk dedin mi kevser suyundan sunan o Huriler tepilir mi be , ha bir de altından serin sular akan tahtırevanlar ? Şu cennete bakar mısınız tam çölde yaşayan bedevilerin arzu duyduğu şeyler . . . SALAK ŞEY , BU YAŞAM TERK EDİLİR Mİ YA
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THE PURGE: Cennet bahçelerindeki gölgeliklerde yeşil ipekten koltuklara oturup canının çektiği her kuşun etinden doyasıya yiyecek, devamlı akan soğuk ve taze süt nehirlerinden ya da dilerse tesnim aromalı bal şerbetlerinden kana kana içecek, nar ve muz bahçeleri hurma ve incirlerle besleyecek rableri O''nu ve ona hizmet eden hurileri, eğer oğlan seviyorsa gılmanları. . . . Cennette yok yok ve O Böylece Rabbine kavuştu, kendini Allah yolunda kurban ederek tüm günahlarının kefaretini ödedi ve bağışlandı. . . .
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YASİN: HADİ ORADAN SOYTARI
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SBED: Senin de ondan farkın yok
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MUSTAFA: adam isyankar gitti yani gidebileceği tek yer var oda cehennem kardeşim intihar etmek Allah''ın imtihanına isyan etmek olur buda ebedi cehennem demektir bu adamın kurtuluş şansı yok sen cennetten bahsediyorsun 3 grup var 2 si imkansız 1 ri imkansıza yakın 1 inkarcılar Allah''ı ve rasülü inkar edenler 2 isyankarlar büyük günah işlemekte ısrar edenler ve işlediğinden zevk alanlar ısrar etmek isyandır bu 2 grup kurtulamaz 3 kul hakkı olanlar onlarda müflis iflas eden olup batma ihtimalleri yüksekti
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OSMANLI: insanlarda iman yoksa intihar kaçınılmaz. Allahtan uzak bir nesil yetişiyor Allah sonumuzu hayır eylesin.
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27 6
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