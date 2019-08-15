Zuhal Topal, hayatını kaybeden damat adayı Uğur Doğan için taziye mesajı yayınladı

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan, sosyal medya hesabından "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik" diye video yayınlayarak intihar etti. Zuhal Topal ise Doğan'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İNTİHAR ETTİ

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Fatih'te yaşandı. Uğur Doğan isimli damat adayı, sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımının ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan damat adayı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

"SAĞLIĞINA ETKİ EDECEK KİMYASAL MADDE BULUNMADI"

Doğan'ın ölümü hakkında ilk açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapıldı. Açıklamada, "Evinde yapılan incelemede sağlığına etki edecek kimyasal madde bulunamamıştır." denildi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Zuhal Topal ise Instagram hesabından kendi programında yer alan damat adayının fotoğrafını paylaşarak "Çok üzgünüm... Son derece saygılı, efendi bir kardeşimdi. Ailesine sabır, Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.