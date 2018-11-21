Zuhal Topal'ın Eşi Korhan Saygıner, Acun Ilıcalı'ya Yanıt Verdi

Zuhal Topal'la Sofrada programın yapımcısı Korhan Saygıner, Kanal D'deki 2. Sayfa programına bağlanarak kendilerine tazminat davası açmaya hazırlanan TV8'in patronu Acun Ilıcalı'ya yanıt verdi.

"HİÇ BİR BENZERLİK YOK"

TV8'deki Yemekteyiz programının benzerini yaptığı iddiasıyla Zuhal Topal'a ve FOX TV'ye tazminat davası açacağını söyleyen Acun Ilıcalı'ya yanıt gecikmedi. Zuhal Topal'ın eşi ve programın yapımcısı Korhan Saygıner, Kanal D'deki '2. Sayfa' programına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zuhal Topal da programın sunucularına bir mesaj atarak Acun Ilıcalı'yı kamuoyunda bir algı yaratmaya çalışmakla suçladı. Dual Yapım'ın sahibi ve Zuhal Topal'ın eşi Korhan Saygıner, çıkan haberler karşısında üzgün olduğunu belirterek programın Yemekteyiz'le hiç bir benzerliği olmadığını bir kez daha dile getirdi.

FORMAT RUSYA'DAN

Saygıner, "Geçen sene Zuhal Hanım bir format arayışındaydı. Biz de çeşitli ajanslardan çeşitli program demoları istedik. İçlerinde bu program gözümüze çarptı. Prodüksiyonu gerçekleştirir miyiz diye ele aldık ve daha sonra iyi olacağını düşündük. Ama diğer yemek programlarıyla bir benzerlik olacağını hiç hayal etmedik. Zaten format Rusya'da yapılan ve önemli film şirketleri tarafından da uygulanan bir prodüksiyon" dedi. Korhan Saygıner bu program için her ay kira bedeli ödediklerini de sözlerine ekledi. Öte yandan Zuha Topal da 2. Sayfa sunucularına bir mesaj atarak Acun Ilıcalı'nın kamuoyunda bir algı yaratmaya çalıştığını dile getirdi. Topal mesajında, "Acaba ratinglerim bu kadar iyi olmasaydı yine böyle bir dava açılır mıydı? Hoş hala açılmış da değil." ifadelerine de yer verdi.