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Zuhal Topal'ın yarışmacıya "Senin mevlitine geleceğim" demesi tepki çekti

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı yemek programında 50 yaşındaki yarışmacıya "Senin 40 mevlitine de geleceğim hiç merak etme" dedi. Topal'ın gafı soğuk rüzgarlar esince "Şaka yaptım" diye ortamdaki havayı değiştirmeye çalıştı.

21.08.2019 11:21
Zuhal Topal'ın yarışmacıya

Zuhal Topal'la Sofrada programı yeni sezonun ilk yarışmacıları ile olaylı başladı. Uzun bir tatil sonrası yeniden ekranlarda boy gösteren Zuhal Topal'ın gafı ise programa damga vurdu.

ZUHAL GAFI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Kıbrıs'ta yaşayan 50 yaşında, 31 yıllık evli olan Serap Özdemir ile kayınvalidesi Sıdıka Özdemir oldu. Özellikle sempatik tavırları ile dikkat çeken Sıdıka Özdemir eğlenceli dansları ve samimi halleri ile ekran başındakileri mest etti. Haftanın 2. yarışmacısı olan Sıdıka Teyze'nin evine misafir olan Zuhal Topal öyle bir gafa imza attı ki, ekran başındakiler dondu kaldı.

SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Zuhal Topal'ın evine gelmesine çok sevinen Sıdıka Teyze'ye, Zuhal Topal'ın 'Senin 40 mevlitine de geleceğim hiç merak etme' demesi ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Bir anda soğuk rüzgarlar estiren gaf sonrası Sıdıka hanım "Yok olmayayım canım da gelme" diye yanıt verdi. Zuhal Topal ise ortalığı "Şaka yaptım" diyerek yumuşatmaya çalıştı.

Zuhal Topal'ın yarışmacıya

Zuhal Topal, Kıbrıs, Magazin

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