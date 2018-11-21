Zuhal Topal, Kendi Programını Yemekteyiz'e Benzeten Acun Ilıcalı'ya Sert Çıktı: Algı Operasyonu Yapıyor

TV8'deki Yemekteyiz programının benzerini yaptığı iddiasıyla Zuhal Topal'a ve FOX TV'ye tazminat davası açacağını söyleyen Acun Ilıcalı'ya yanıt gecikmedi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk olan Topal, "Algı yaratmaya çalıştı ama olmadı." dedi.

"ZUHAL'IN PROGRAMI YEMEKTEYİZ'İN AYNISI"

Zuhal Topal'la bireysel bir sorununun olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Ben Exathlon'u yaparken, Survivor'ın format sahiplerine danıştım aman bir benzerlik olmasın diye... Onlar da Ada Konseyi falan olmasın dediler. Hepsini dikkate aldık... Zuhal Topal'ın yaptığı ancak bizde olur. Aynı değil format diyorlar, nesi aynı değil, bal gibi de aynı işte" dedi.

"ACUN ALGI YARATMAYA ÇALIŞTI, BAŞARILI OLAMADI"

Konu hakkında 2. Sayfa'ya açıklama yapan Zuhal Topal, "Kamuoyunda algı yaratmaya çalışıyor ama mesajları okudunuz mu hiç? İnsanlardan bana destek mesajları geliyor, ona da ayda bir böyle destek geliyor. Sanki dava açılmış, kazanılmış gibi bir algı yaratmaya çalışıyor ama başarılı olamadılar. Acaba reytinglerim bu kadar iyi olmasaydı gene bu dava açılır mıydı? Hoş hala açılmış da değil." dedi.