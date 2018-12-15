Zuhal Topal'la Sofrada Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Gündüz kuşağının en sevilen programlarından biri olan " Zuhal Topal'la Sofrada" programında dün final günüydü. Gelin ve kaynanalarının kıyasıya mücadele ederek yarıştığı programda 10 bin TL'lik ödülü kazanan Aynur hanım ve gelini Tuğçe hanım oldu.

FİNALDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Sofra'da programı bu hafta duygusal sahnelere ev sahipliği yaptı. Haftanın dördüncü günü yarışan İlknur hanım ve gelini Dilber hanıma Zuhal Topal'den bir jest geldi. 22 yıllık evli olan İlknur hanım, gelinlik giyemediğini söylemişti. Bunun üzerine Topal İlknur hanıma bir gelinlik hediye etti. İlknur hanım, "Çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim. Ben sizi çok seviyordum. Benim en büyük isteğime de siz karşılık verdiniz. Allah razı olsun" diyerek duygularını izleyenlerle paylaştı.

BİR SÜRPRİZ DE EŞİNDEN GELDİ

İlknur hanımın eşi Yusuf bey de damatlığını giyerek sürpriz yapınca İlknur hanım göz yaşlarına hakim olamadı. Çift program sonunda hayallerine kavuşmuş oldu.

BU HAFTANIN PUANLAMASI

Haftanın ilk gününde Fatma hanım ve gelini Serpil hanım yarıştı. 21 puan alarak haftanın ikincisi oldular. Haftanın ikinci gününde ise Ayten hanım ve gelini Nurten hanım yarıştı. İkili, toplamda 13 puan alarak haftayı son sırada bitirdi. Haftanın üçüncü gününde Meryem hanım ve gelini Sude hanım yarıştı. Sude hanım, 16 puanla haftanın dördüncüsü oldu. Haftanın dördüncü gününde, İlknur Hanım ve gelini Dilber hanım 17 puan alarak haftanın üçüncüsü oldular. Final günü yarışan Aynur hanım ve Tuğçe hanım, 23 puanla birinciliği göğüslemiş oldu.