13 Kasım 2018, 15:35
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Zuhal Topal'la Sofrada Programında Kaynananın Gelinini Zille Çağırması Eleştirilere Neden Oldu

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen programda kaynananın, gelinini zil çalarak çağırması büyük tepki çekti.

Zuhal Topal'la Sofrada programında yemekleri hazırlayan gelinini, masaya elinin altında tuttuğu kırmızı zille çağıran kayınvalide geceye damga vurdu.

ELİNDEKİ ZİLİ DEFALARCA SALLADI

Elindeki zili defalarca kez sallayarak sofradaki yarışmacıların da tepkisini çeken kayınvalide ile bir başka yarışmacı arasında ilginç diyaloglar ortaya çıktı.

"BİZİM KÖYDE ZİLLERİ KUZULARA BAĞLARLAR"

Yarışmacının gelinini, masaya yanındaki zili çalarak çağırdığını gören bir başka kayınvalide "Bizim köyde zilleri kuzulara bağlarlar" şeklinde bir çıkışta bulundu ve yaşananları ayıpladı.

Ayrıca zil çalan kayınvalideyi "O senin kızın" şeklinde uyaran bir yarışmacı da "Kızım değil gelinim" şeklinde bir yanıtla karşılaştı. Masadaki diğer kayınvalideler bu hareketi çok çirkin buldu. Yarışmadaki bu olay sosyal medyada da büyük tepki çekti.

13 Kasım 2018 Salı 15:35



YORUMLAR (21)
ORHAN: GELİN KAYNANADAN DAHA YAŞLI GÖRÜNÜYOR. KAYNANA DAHA ÇEKİCİ GELDİ BANA.
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MERVE: azmış karı dikkat cekeyim diye yapıyor
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DİLEK İKİZ: evlilik programları bitti derken bunlar yeter da artık millet uzayda yaşama hayli kurarken şu olaylara bak ya rezillik insanları koyun gibi düzden diziye koşturup saçma sapan dzi izletip nereye varılır ki. . . . .
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MERT: o gelinin iyi canı varmış. Bazı gelinlerde yoktan havadan sudan yere kendi kendilerine huzursuz olurlar. . . .
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ALEV: kadının ikinci evliliği diye yapıyor bunları oğlu yakışıklı genç kadın dul yaşlıymış . . sonrada kocam yatalak kaldı ona bakıyorum kimse yanımda olmadı diyede demogoji yapıyor sen evladının mutluluğunda yanında olmuşmusun ki oğlun mutluysa yaşın ya da kaçıncı evlilik olduğunun ne önemi var böyle anneler yüzünden yuvalar dağılıyor . insan önce kendini eğitmeli ki gelindede sabır varmış ben olsam evime adım attırmazdım anne anneliğini bilmeli .
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