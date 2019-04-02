Zühtü Bahadır Bayraç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Karaman belediye başkan adayı Zühtü Bahadır Bayraç oldu. İyi Parti adayı Zühtü Bahadır Bayraç, Karaman belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Karaman belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Karaman belediye başkan adayı Zühtü Bahadır Bayraç ile ilgili seçim sonuçları ve Karaman belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Karaman belediye başkan adayı Zühtü Bahadır Bayraç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Karaman belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Karaman aday yarışı ve Karaman seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Karaman Seçim Bilgileri

Karaman belediyesi için toplam sandık sayısının 341 olduğu belirlendi.

Karaman belediyesi için açılan sandık sayısının ise 340 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Karaman belediyesi için katılım oranının ise % 85,77 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Karaman toplam seçmen sayısının ise 108.660 olduğu belirlendi.

Karaman belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 93.203 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Zühtü Bahadır Bayraç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Karaman belediye başkan adayı olarak gösterilen Zühtü Bahadır Bayraç, Karaman yarışında % 3,22 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Zühtü Bahadır Bayraç toplamda 2.913 adet oy sayısına ulaştı.

Zühtü Bahadır Bayraç Kimdir?

Zühtü Bahadır BAYRAÇ 1983 yılında Karaman'da doğdu. İlköğrenimini Karaman İstiklâl İlkokulunda ve Karaman Anadolu lisesi Ortaokul bölümünde bitirdi. Lise tahsilini 2001 yılında Konya'da Meram Fen Lisesinde tamamladı. 2006 yılında Eskişehir Anadolu Universitesi Eczacılık Fakültesini bitirip serbest eczacı olarak meslek hayatına atıldı.

Siyasete İYİ Parti Kurucu Uyeliği ile başlayan Zühtü Bahadır BAYRAÇ, İYİ Parti İl Başkan Yardımcılığı ve Karaman İl Başkanlığı yaptı. Karaman'ın ilk eczacılarından olan babası Muammer BAYRAÇ 'ın mesleğini devam ettirmekte olan Zühtü Bahadır Bayraç orta derecede İngilizce bilmekte, evli ve üç çocuk babasıdır.

İyi Parti Karaman belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.