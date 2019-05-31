Zuhuratbaba'da LGS duası

ORTAOKUL sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrenci yarın yapılacak Liselere Giriş Sınavı ( LGS ) 'na girmek için son hazırlıklarını tamamladı. Sınava bir gün kala öğrenciler ve veliler Bakırköy 'deki Zuhuratbaba Türbesi'ne gelerek dua etti.

Zuhuratbaba Türbesi'ne erken saatlerde gelen öğrenci ve veliler uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler ve kendilerine destek olan aileleri, duaların ardından yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı. Çocukları okulda ya da dershanede olan bazı veliler de türbeye yalnız gelerek dua okudular. Bazı vatandaşlar mezar başındaki yoğunluk nedeniyle türbe bahçesinde oturarak dua etti. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğlen saatlerine kadar sürdü.

Türbeye oğlu Arda ile gelen Sırma Horoz,"Çocuğum için geldim. İnşallah Allahım emeklerini boşa çıkarmaz. Niyetimizi Allah kabul etsin. Allah herkesin evladına hayırlı yerler nasip etsin. Herkesin kandili mübarek olsun" dedi. Arda Horoz da " Tüm senedir çalışıyorum. Bugün de emeklerimin karşılığını almak için dua etmeye geldim. İnşallah çalışan herkes gönlünce istediği yeri kazanır. İstediğim yere gitmek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul