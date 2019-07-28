Zula Süper Ligde 4. sezon Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle başlıyor

Sezonun ilk haftası bugün Galatasaray Espor ve 1907 Fenerbahçe takımlarının derbi heyecanına da sahne olacak.

Zula Süper Lig 4. Sezon'da, Beşiktaş ve İstanbul Wild Cats takımları Lig'de ilk kez yer alırken, lig boyunca Bursa Espor, Gamers of Future, ICE Warriors, İstanbul Espor Kulübü, Mod-Z, Oyun Hizmetleri kıyasıya mücadele edecek. Karşılaşmalar, cumartesi ve pazar günleri saat 14:00 - 20:00 arasında her gün 5 maç şeklinde gerçekleşecek.

FİNAL 12-13 EKİM'DE

Birbirinden güçlü ve profesyonel espor takımlarının yer aldığı ligde, her takım birbiriyle 2 kez karşılaşacak. 9 hafta boyunca her takımın toplamda 18 maç yapacağı Zula Süper Lig 4. Sezonu'nda adrenalin zirveye çıkacak. 12-13 Ekim'de gerçekleşecek Zula Süper Lig final heyecanına ise Nonstop Zula Espor Merkezi ev sahipliği yapacak.