Züleyha Demir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM YAKUTİYE belediye başkan adayı olan Züleyha Demir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM YAKUTİYE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Züleyha Demir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM YAKUTİYE adayı Züleyha Demir kimdir? BTP ERZURUM YAKUTİYE adayı Züleyha Demir yüzde kaç oy aldı?

Züleyha Demir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM YAKUTİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Züleyha Demir YAKUTİYE ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. YAKUTİYE ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Züleyha Demir adlı BTP adayı toplamda 207 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM YAKUTİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.