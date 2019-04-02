Züleyha Gülüm Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Züleyha Gülüm oldu. HDP adayı Züleyha Gülüm, Kocaeli büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kocaeli büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Züleyha Gülüm ile ilgili seçim sonuçları ve Kocaeli büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Züleyha Gülüm oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kocaeli büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kocaeli aday yarışı ve Kocaeli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kocaeli Seçim Bilgileri

Kocaeli büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.196 olduğu belirlendi.

Kocaeli büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.196 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kocaeli büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kocaeli büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.350.376 olduğu belirlendi.

Kocaeli büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.151.239 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Züleyha Gülüm Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Züleyha Gülüm, Kocaeli yarışında % 3,81 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Züleyha Gülüm toplamda 41.812 adet oy sayısına ulaştı.

Züleyha Gülüm Kimdir?

İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okuyan Gülüm, İstanbul Universitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1999 yılından itibaren İstanbul'da serbest avukatlık yaptı. Gülüm, HDP 27. Dönem İstanbul Milletvekili'dir.

HDP Kocaeli büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.