Zülfü Çetintaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ÇANAKKALE YENİCE belediye başkan adayı olan Zülfü Çetintaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE YENİCE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Zülfü Çetintaş isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ÇANAKKALE YENİCE adayı Zülfü Çetintaş kimdir? Bağımsız ÇANAKKALE YENİCE adayı Zülfü Çetintaş yüzde kaç oy aldı?

Zülfü Çetintaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ÇANAKKALE YENİCE belediye başkan adayı olarak gösterilen Zülfü Çetintaş YENİCE ilçesinde % 9,65 oranında oy almıştır. YENİCE ilçesinde % 9,65 oranında oy olan Zülfü Çetintaş adlı Bağımsız adayı toplamda 460 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE YENİCE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.