Sanatçı Zülfü Livaneli, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kime Destek Vereceğini Açıkladı

Usta müzisyen Feridun Düzağaç'tan sonra Zülfü Livaneli'de 31 Mart'ta kimse oy vereceğini açıkladı. CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş için bir destek videosu çeken Livaneli, "Bütün yüreğimle destekliyorum" dedi.

DESTEKLEDİĞİ İSME VİDEO ÇEKTİ

Çektirdiği bir video ile Alper Taş'ı desteklediğini söyleyen Zülfü Livaneli, "Beyoğlu Belediye Başkanı Alper Taş'ı bütün yüreğimle destekliyorum. Çünkü Alper Taş hem Beyoğlu'na hem de demokrasimize yakışan bir isim." dedi.

ZÜLFÜ LİVANELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Alper Taş da Livaneli'ye Twitter hesabından teşekkür ederek, "Sanat dünyamızın değerli isimlerinden Zülfü Livaneli'ye desteği için çok teşekkür ederiz. Tarihi, kültürü, sanatı ve insanıyla Beyoğlu eski güzelliklerine yeniden kavuşacak" diye yazdı.