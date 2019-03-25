25 Mart 2019, 09:31
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Sanatçı Zülfü Livaneli, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kime Destek Vereceğini Açıkladı

Usta sanatçı Zülfü Livaneli, 31 Mart Yerel Seçimlerine günler kalan paylaştığı video ile kime destek vereceğini açıkladı.

Usta müzisyen Feridun Düzağaç'tan sonra Zülfü Livaneli'de 31 Mart'ta kimse oy vereceğini açıkladı. CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş için bir destek videosu çeken Livaneli, "Bütün yüreğimle destekliyorum" dedi.

DESTEKLEDİĞİ İSME VİDEO ÇEKTİ

Çektirdiği bir video ile Alper Taş'ı desteklediğini söyleyen Zülfü Livaneli, "Beyoğlu Belediye Başkanı Alper Taş'ı bütün yüreğimle destekliyorum. Çünkü Alper Taş hem Beyoğlu'na hem de demokrasimize yakışan bir isim." dedi.

ZÜLFÜ LİVANELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Alper Taş da Livaneli'ye Twitter hesabından teşekkür ederek, "Sanat dünyamızın değerli isimlerinden Zülfü Livaneli'ye desteği için çok teşekkür ederiz. Tarihi, kültürü, sanatı ve insanıyla Beyoğlu eski güzelliklerine yeniden kavuşacak" diye yazdı.

Şarkıcı Feridun Düzağaç, Yerel Seçimlerde Kime Oy Vereceğini Açıkladı

Beyoğlu, Alper Taş, Zülfü Livaneli, Magazin, Güncel



YORUMLAR (14)
ADINIZI YAZINADNAN: Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazınaman allahım şok oldum
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ADNAN: aman allahım şok oldum ,
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IM: HELLO BRADER
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DA GER: çok lazımsınız nekes tenekeler
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  • ADSIZ : tutmadığın partiyi tutunca tenekemi oldu bu ülkede farklı siyasi görüşe sahip insanlar var olacakta olması olağan bişey!
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