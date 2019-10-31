Zülfü Livaneli 7. Kayseri Film Festivali'nde!

Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından ve Kadir Turna direktörlüğünde 13-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan Kayseri Film Festivali sinemadan aldığı ilhamla 7. kez sinemaseverleri bir araya getirecek.

Festival direktörü Kadir Turna, Zülfü Livaneli ile Elia Kazan arasında çok özel bir bağ olduğunu, hatta Zülfü Livaneli'nin Kayserili dünyaca ünlü yönetmen Elia Kazan ile Türkiye'de geçirdikleri zamanlardan kesitler sunan "Elia ile Yolculuk" adında bir kitap yayınladığını dile getirdi. 14 Kasım Perşembe günü düzenlenecek özel bir program ile kendilerine onur ödülü takdim edileceğini söyleyen Turna, Kayseri'de belediyenin Elia Kazan Müzesi yapma planı var, çorbada tuzumuz olursa ne mutlu bize, dedi.

Nebil Özgentürk moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşinin hemen ardından ise Elia Kazan'ın yaşadığı yerler de gezilecek.

Albümleri ve kitaplarıyla birçok ödüle layık görülmüş olan Livaneli'nin eserleri dünyaca ünlü müzisyenler tarafından seslendirilmiştir. Elia Kazan, Jack Lang, Vanessa Redgrave, Arthur Miller, Mikhail Gorbaçov gibi dünya kültürünün ilerlemesine ve sanatın yaygınlaşması için çalışan Livaneli, kültür sanat alanında birçok projeye başarı ile imza atmıştır. 1996 yılında Paris'te merkezi bulunan UNESCO (Birleşmiş Milletlerin Eğitim Kültür Bilim Kurulu) tarafından büyükelçilik verilen sanatçı Livaneli, orjinali ilk kez 1978'de çıkan "Nazım Türküsü"adlı albümde Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları bir araya getirdi.

Livaneli'nin filmleri ise Almanya, Amerika, Fransa ve İsviçre olmak üzere birçok ülkede gösterilmiş olup, bugüne kadar dört uzun metrajlı film yönetti; "Yer Demir Gök Bakır", "Sis", "Şahmaran" ve "Veda". Valencia Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ve 1989'da Montpelier Film Festivali'nde "Altın Antigone" ödülüne layık görüldü. "Sis", "En iyi Avrupa Film Ödülü"ne aday gösterildi.