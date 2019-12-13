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Zülfü Livaneli'den kadın cinayetlerine sert tepki: Üç beş tane katil erkek geberseydi

Kadın cinayetlerini lanetleyen Zülfü Livaneli, yayınladığı mesajda "Üç beş katil adayı temizlenirse ancak durur bu işler. Katil erkekler geberseydi. İşte bu ülke hepimizi bu uç noktalara kadar getirdi" ifadelerini kullandı.

13.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:20

'ta 34 yaşındaki bir şahıs önce kent merkezindeki sağlık merkezine girip burada temizlikçi olarak çalışan bir kadını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 10.40 sıralarında il merkezinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) meydana geldi. KETEM'de temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi Zehra Erdemir (45), kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.'nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen Zehra Erdemir, Bayburt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÇALIŞANINA SALDIRDI

Buradan kaçarak Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi'ne gelen R.Ç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da (47) kalbinden bıçakladı. Üniversitenin güvenlik görevlilerince yakalanan R.Ç, polis ekiplerine teslim edildi. Süleyman Alan'ın tedavisi sürüyor.

"ÜÇ BEŞ KATİL ADAYI TEMİZLENİRSE ANCAK DURUR BU İŞLER"

Ünlü Sanatçı Zülfü Livaneli, olayın ardından çok sert bir mesaj yayımladı. Kadın cinayetlerini lanetleyen Zülfü Livaneli, Twitter hesabından "Tehdit altındaki kadınlara silah eğitimi ve ruhsat verilmeli. Üç beş katil adayı temizlenirse ancak durur bu işler. Keşke Özgecan'da, Ceren'de, Emine'de, Şule ve benzerlerinde silah olsaydı. Katil erkekler geberseydi. İşte bu ülke hepimizi bu uç noktalara kadar getirdi" mesajını paylaştı.

İşte o paylaşım;

Zülfü Livaneli'den kadın cinayetlerine sert tepki: Üç beş tane katil erkek geberseydi

Zülfü Livaneli, Bayburt, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (6)
MACELLAN:Sayın Zülfü Bey yıllarca okumasına rağmen, kafa tasının içinde beyin diye nitelendirdiğimiz parçayı kullanmayı bilmiyor anlaşılan. Evet yapılan yanlış ancak bu tür bir yorum beyinden yoksun kişilerin yapacağı türden.
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AHMET:kısas cezası getirilsin bak hiç kimse eline bıçak veya silah alabiliyormu.
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OSMANLI:bunlar genelde idam demezler , çünkü idamı savunmazlar, şuan sadece halkı galeyana getirmek için söylemiş, keşke idam gelse bak o zaman şuç oranı nasıl azalıyor
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ERTAN SAGLAM:kadınları askere alırsak sorun kısmen çözülür
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MURAT:alçakça bir değerlendirme halkı galeyana getirip ülkede kan dökülmesine sebep olma suçundan yargılanmalı
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VATANDAŞ:idam diyorsunuz yani.
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