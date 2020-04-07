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Zülfü Livaneli'den koronaya karşı dostluk mesajı

Maltepe Belediyesi korona virüsü nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için Türkiye'nin usta sanatçılarını internet yayınları ile konuk ediyor.

07.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:29
Zülfü Livaneli'den koronaya karşı dostluk mesajı

Gazeteci-yazar Barış İnce "Sanata Sarılan Zamanlar" programında sanatçı Zülfü Livaneli'yi konuk etti. Söyleşi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Ali Kılıç, korona virüsüne karşı belediyenin tüm müdürlüklerinin hizmetini vatandaşın ayağına götürmek için çalıştığını söyledi. Bugünleri hep birlikte el ele vererek aşacaklarını vurgulayan Kılıç, "Bu söyleşide ünü Türkiye sınırlarını aşan, çalışmalarıyla topluma yön veren, önemli bir değeri Zülfü Livaneli'yi konuk ediyoruz. Kendisi bizi bu yayın için kırmadı. Türkiye'nin fahri elçisi. Dünyanın her yerinde nerede sorun varsa yetişmeye çalışıyor. Biz de genç kuşaklara tanıtmak için gayret ediyoruz. Zülfü Livaneli ile Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde bir araya geldik. İnşallah açılışını birlikte yapacağız." dedi.

'NEFRETİ HİÇBİR İNSANA YAKIŞTIRAMIYORUM'

Salgın hastalıkla mücadele döneminde birbirinden nefret etmeyi, ölüm dilemeyi hiçbir insana yakıştırmadığını ifade eden Livaneli "En güzel günler henüz yaşamadıklarımız. Bugünleri de atlatacağız. Bu süreçte dikkatli olacağız." diye konuştu. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında yaşanan salgın hastalıklara karşı verilen mücadeleye değinen Livaneli, "Çok yoksul bir cumhuriyet kurduk. O zaman bile Hıfzısıhha Enstitüsü kuruldu. Bugünkü adıyla Sağlığı Koruma Enstitüsü. Veremle, sıtmayla savaş dernekleri ile inanılmaz bir mücadele verildi. İnsanların sağlığı korundu. Salgın hastalıklar yok edildi. Falih Rıfkı Atay, Batış Yılları kitabında Anadolu'nun salgın hastalıklar ile kırıldığını ifade eder. Cumhuriyet çok önemli kurumları bizlere hediye etti. Hıfzısıhha, Köy Enstitüleri, Etibank, Sümerbank, Demir Çelik fabrikaları gibi. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyoner bakışından vazgeçmemeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Zülfü Livaneli, Maltepe, Türkiye, Güncel
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