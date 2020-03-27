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ZÜLFÜ LİVANELİ EŞİM, BEN VE ARKADAŞLARIM TEDAVİ GÖRDÜK, TAMAMEN İYİLEŞTİK

ZÜLFÜ Livaneli, 'Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye'ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz dedi.

27.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:28
ZÜLFÜ Livaneli, 'Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye 'ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz dedi.
Kısa süre önce Türkiye'ye gelen ve Bodrum'daki evinde çalışmalarını sürdüren 73 yaşındaki Zülfü Livaneli, ABD'deki imza gününde koronavirüs kaptığı iddiaları ve sağlık durumuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.
Koronavirüs iddialarıyla ilgili soru üzerine Livaneli, '25 Şubat'ta eşim ve kızımla üç ayrı etkinlik için New York'a gittik. Bunlardan ikisi, Rumi Suite konserleri, Serenad kitabımın İngilizce baskısıyla ilgili düzenlenen bir toplantı, öteki de Columbia Üniversitesi'nde bir söyleşiydi. Kitap toplantısında yaklaşık yüz Amerikalı ve Türk vardı. Columbia'da da salon tamamen doluydu. Bu iki toplantıdan birinde koronavirüs kapmış olmalıyız dedi.
TAMAMEN İYİLEŞTİK
Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili olarak ise, 'Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye'ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz. Kim hangi toplantıda, kime geçirdi bunu söylemek imkansız. İlaç şirketleri ve onların etkilediği lobiler, doktorlar arasında büyük bir kavga var. Bu yüzden iyileşme sürecimizle ilgili bir bilgi paylaşamayacağım. Ama tedavi edilebiliyor. Kimse umutsuzluğa düşmesin, mümkünse evde otursun ve bu belayı dayanışmayla atlatmaya çalışalım. Moralimizi de çok bozmayalım çünkü iyileşmek için moral önemli diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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ZÜLFÜ LİVANELİ EŞİM, BEN VE ARKADAŞLARIM TEDAVİ GÖRDÜK, TAMAMEN İYİLEŞTİK

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Zülfü Livaneli, Türkiye, Güncel

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ZÜLFÜ LİVANELİ EŞİM, BEN VE ARKADAŞLARIM TEDAVİ GÖRDÜK, TAMAMEN İYİLEŞTİK

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