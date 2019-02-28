Zülfü Livaneli, Gençlere Kendi İlham Verici Hikayesini Anlatıyor

Zülfü Livaneli'nin Konya'da doğduğu evi, Ankara'daki aile evini, kolej yıllarını, işgalci Ruslara direnen dedesini, eline ilk sazı nasıl alışını, herkesten gizlediği çocukluk tapınağını, gençliğinde çıktığı inanılmaz serüveni, kitaplarla ve yazarlarla kurduğu bağı, düşünceleri nedeniyle nasıl yargılandığını, bestelerini ve filmlerini nasıl yaptığını, Avrupa'daki yaşamını, verdiği konserleri, dünyanın ünlü sanatçılarıyla dostluklarını ve daha fazlasını anlattığı yeni romanı Rüzgarlar Hep Gençtir DEX Yayınları'ndan yayınlandı.

Yüzü hep geleceğe ve üretmeye dönük bir sanatçının hayat hikâyesini, gençlere ilham verecek güzellikte ve sadelikle anlattığı kitabında Zülfü Livaneli bir yandan gençlerle söyleşirken diğer yandan hayata dair tecrübelerini paylaşıyor. Okurlarına "Şimdi okuyacaklarınız arkadaşlarım, sürekli yenilik peşinde koşan, merak etmeyi ve öğrenmeyi bir an olsun bile bırakmamaya çalışan, hayatın her alanına sanat penceresinden baktığı için de kişisel çıkarları ön planda tutanları anlayamayan ve yaratıcı olmanın yolunu böyle kişilerden kaçmakta bulan bir adamın anıları." diye sesleyen Livaneli'nin cesaret ve güven dolu kaleminden eşsiz bir rehber niteliğinde.

"Ankara'da, uzak iklimlerin düşünü kuran bir çocuğun kitap okuma merakından başlayıp aydınlanma heyecanı yaşayan bir gencin hayallerine, sonrasında ıssız Avrupa başkentlerine, oradan binlerce kişilik konserlere uzanan bir macera benimkisi. Umarım bu hikâye size ilham verir ve dünyayı güzelleştiren, sanatla dolu bir hayatınız olur." Zülfü Livaneli

Kaynak: Bültenler