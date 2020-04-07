Zülfü Livaneli, korona virüs iddialarından sonra ilk kez canlı yayına çıktı
Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, korona virüse yakalandığı iddialarının ardından ilk kez bir canlı bağlantıda konuştu.
07.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:52
Hakkında korona virüse yakalandığı iddiaları gündeme gelen ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabı üzerinden durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Livaneli, geçtiğimiz gün Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Yotube kanalı üzerinden yapılan canlı yayına konuk oldu. Başkan Ali Kılıç ile bir süre sohbet eden Livaneli, daha sonra söyleşi gerçekleştirdi.
Söyleşide Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında yaşanan salgın hastalıklara karşı verilen mücadeleye değinen Livaneli'nin sağlık durumunun iyi olduğu göründü. Korona virüs salgını hakkında konuşan Livaneli, "Ben size bir şey söyleyeyim. İçime öyle doğuyor, yaz aylarında bu geçer" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Zülfü Livaneli, Ali Kılıç, Güncel