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Zülfü Livaneli, koronavirüsün ne zaman biteceğini açıkladı

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, koronavirüse yakalandığı iddialarının ardından ilk kez bir canlı yayında konuştu

07.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:32
Zülfü Livaneli, koronavirüsün ne zaman biteceğini açıkladı

Koronavirüse yakalandığı iddiaları ile gündeme gelen Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabı üzerinden durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz gün Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Yotube kanalı üzerinden yapılan canlı yayına konuk oldu. Başkan Ali Kılıç ile bir süre sohbet eden Livaneli, daha sonra söyleşi gerçekleştirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğu görüldü

Söyleşide Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında yaşanan salgın hastalıklara karşı verilen mücadeleye değinen Livaneli'nin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

'Yaz aylarında geçer'

Koronavirüs salgını hakkında konuşan Livaneli, "Ben size bir şey söyleyeyim. İçime öyle doğuyor, yaz aylarında bu geçer" dedi.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Zülfü Livaneli, Koronavirüs, Ali Kılıç, Magazin
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