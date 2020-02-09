Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu







Youtube 'a yüklenen videoda Kürtçe şarkıyı kendi üslubuyla yanık bir şekilde söyleyen genç dinleyenleri büyülüyor ve başta Zülfü Livaneli olmak üzere herkes o sesi merak ediyordu. Mahsun Kırmızıgül ve ses analisti Emre Yücelen de bu sesin bulunması çağrısını yapıyor ve elinden tutacaklarına dair söz veriyorlardı. Livaneli yeni bir mesaj daha atarak, aranan sesin bulunduğunu duyurdu.





Evrensel'den Cengiz Anıl Bölükbaş, Murat Akbaşlı ve onu gündeme taşıyan Zülfü Livaneli'yle konuştu. Evrensel'in haberi şöyle:





Okulu bıraktı, çobanlık ve inşaatçılık yaptı Murat 2000 yılında Van'da dünyaya geldi. Ailesi, Van'ın Saray ilçesine bağlı Turanköy Köyü'nden. Murat 10 kardeşli bir ailenin çocuğu. 8 kız ve bir erkek kardeşi var. Kendisi ailenin 6. çocuğu. Ailenin 4 çocuğu okurken geri kalanları ya işte çalışıyor ya da işsizler. Murat, ilkokul 8. sınıfa kadar okumuş. 8. sınıfı bitirdikten sonra okulu bırakmış. Murat bunun sebebini ise "Olmadı abi, yapamadım" diyerek açıklıyor. Okulu bırakmasının ardından çobanlık yapmış Murat. Van'da babasının koyunları varmış. Babası yılın 6 ayı tarımla uğraşırken 6 ay da oturuyormuş. Annesi ise ev hanımı. Belli bir süre çobanlık yaptıktan sonra Bursa'ya amcaoğlunun yanına gitmiş. Bursa'da belli bir süre inşaatlarda çalışmış. Boyacılık yapmış. Ardından Van'a gidip tekrardan İstanbul'a çalışmaya gitmiş.

"Bu kadar yayılacağını bilmiyordum"





Konu sosyal medyada gündem olan videoya geliyor. Videonun nasıl çekildiğini Murat şöyle anlatıyor: "İnşaatta çalışıyordum. Bir gün inşaatın mimarı yanıma geldi. 'Şarkı söyle, videoya çekeceğim, sana kaset yapalım' dedi. Ben de şarkı söylemeyi sevdiğim için okudum. Valla ben de bu kadar yayılacağını bilmiyordum. Zaten haberim yoktu. Görünce ben de şaşırdım. Bu kadar yayılması tesadüf..."

"Yaşadığım sorunlar, dertler beni şarkı söylemeye itti"

En çok kimleri dinlediği sorusunu ise "En çok Aşık Veysel'i seviyorum bir de Şakiro'yu" diye yanıtlıyor. Şarkı söylemeye ne zaman başladığı ve kilamı bu kadar nasıl duygulu okuduğu sorusuna şöyle yanıt veriyor: "Birçok dertle karşılaştım. Ondan dolayı böyle okuyorum herhalde. Küçükken evimizin bir odası vardı. 12 kişi o odada kalırdık. Hayatın kendisi çok yorucu zaten. Yaşadığım sorunlar, dertler beni şarkı söylemeye itti."











