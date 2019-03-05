05 Mart 2019, 22:24
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Zülfü Livaneli'nin Kardeşi Hayatını Kaybetti!

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin 10 yıl boyunca Kültür Bakanlığı HAGEM Genel Müdürlüğü yapan kardeşi Seyhan Livaneli, hayatını kaybetti.

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin 10 yıl boyunca Kültür Bakanlığı HAGEM Genel Müdürlüğü yapan kardeşi Seyhan Livaneli, hayatını kaybetti.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ SEYHOŞ"

10 yıl Kültür Bakanlığı HAGEM Genel Müdürlüğü yapan Seyhan Livaneli, 6 Mart'ta Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Urla Güvendik Mezarlığına defnedilecek. Seyhan Livaneli ile ilgili ailesinin taziye mesajı şöyle: "Ardında kocaman bir boşluk bıraktın, seni çok özleyeceğiz Seyhoş. Evlatları Mina, Senem, Samil, kardeşleri Zülfü, Asım, Ferhat, yengesi Ülker, yeğenleri Aylin, Ceren, Defne, Murat Livaneli. Merhum Mustafa Sabri bey ve Şükriye hanımın kızı Seyhan Livaneli'nin cenazesi 6 Mart 2019 tarihinde Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Urla Güvendik Mezarlığına defnedilecektir."

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Kültür Bakanlığı, Seyhan, Zülfü Livaneli, Magazin


YORUMLAR (14)
ATEİST: çok merak ediyorum hevla yicekmiyiz acaba.?
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YEŞİL ÇAM: üzülmeye değmez.
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ADINIZI YAZIN: Allah rahmet etsin
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HÜSEYİN KAYA : Allah rahmet eylesin
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KUZEYİN UŞAĞI: ALLAH RAHMET EYLESİN AİLESİNE SABIR VERSİN.
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