Zülfü Şabul Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BİLECİK BOZÜYÜK belediye başkan adayı olan Zülfü Şabul isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİLECİK BOZÜYÜK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Zülfü Şabul isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BİLECİK BOZÜYÜK adayı Zülfü Şabul kimdir? BTP BİLECİK BOZÜYÜK adayı Zülfü Şabul yüzde kaç oy aldı?

Zülfü Şabul Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BİLECİK BOZÜYÜK belediye başkan adayı olarak gösterilen Zülfü Şabul BOZÜYÜK ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. BOZÜYÜK ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Zülfü Şabul adlı BTP adayı toplamda 55 adet oy sayısına ulaştı.

BİLECİK BOZÜYÜK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.