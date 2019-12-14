Haberler » Güncel » Zulme dikkat çekmek için Çin seddini yıktılar - Haber

Zulme dikkat çekmek için Çin seddini yıktılar

Sivas'ta vatandaşlar, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne uyguladığı zulmü protesto etmek için temsili olarak hazırlanan Çin seddini yıktı.

14.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:01Zulme dikkat çekmek için Çin seddini yıktılar
'ta vatandaşlar, Çin'in Doğu Türkistan'da Türkleri'ne uyguladığı zulmü protesto etmek için temsili olarak hazırlanan Çin seddini yıktı.

Sivas'ta Yeniden Refah Partisi il başkanlığı, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne uyguladığı baskıyı protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Tarihi tren garı önünden başlayan yürüyüşte katılımcılar sloganlar atarak ellerindeki çeşitli dövizlerle Çin'i protesto etti. Yürüyüşe çeşitli siyasi parti üyeleri, STK'lar ve öğrenciler katıldı. Tarihi tren garında başlayan yürüyüş Kongre Müzesi bahçesinde sona erdi.

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkanı Fatih Kalkan, "Çin, ABD, Rusya ve AB gibi küresel emperyalizm insanlığa ve özelliklede İslam dünyasına karşı acımasız bir savaş yürütmektedir. Bunun son örneği olarak; Doğu Türkistan'da Maocu-Komünist Çin tarafından soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza uygulanan politikalardır. Bu politikalar "sistematik bir asimilasyon"dur. Uluslararası platformlarda adını "Terörle Mücadele" koyarak kendini aklamaya çalışan ve her türlü ahlaksızlığı kendine düstur edinen ve bu terör devletinin yaptığı uygulamalar tek kelimeyle ifade edilebilir; terörizm "dedi.

Basın açıklamasının ardından temsili olarak hazırlanan Çin seddi, yürüyüşe katılan vatandaşlar tarafından yıkıldı. Temsili olarak hazırlanan Çin seddinin yıkılmasının ardından vatandaşlar, İstiklal Marşını okudu. - SİVAS

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Uygur, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:11 Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2 - Haber
15:11 4 katlı apartmanın çatı katında yangın - Haber
15:10 DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Haber
15:10 Seradaki ürünleri su altında kalan üreticilerin zor anları - Haber
15:10 Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar (1) - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun Demir Çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralı işçiler var - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 15:13:16