Zümra'nın Babası: Teyzesi Bir Anda Balkondan Atmış, Yetişememişler

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:30



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:30

KIRIKKALE'de zihinsel engelli teyzesi S.E. (18) tarafından oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki balkonundan atıldığı iddia edilen Zümra Işık'ın (2) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Baba Murat Işık, "Teyzesi çocuğu almış bir anda aşağı atmış. Kayınvalidem ve eski eşim yetişememişler" dedi.Olay, Selim Özer Mahallesi'ndeki Şehit Cevdet Ocak Caddesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşi Murat Işık'tan ayrılan Sema Eldemir, kızı Zümra ve yüzde 80 zihinsel engelli kız kardeşi Sedanur Eldemir ile aynı evde yaşamaya başladı. Sema Eldemir, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde mutfakta yemek yaparken, kız kardeşi Sedanur Eldemir iddiaya göre yeğeni Zümra'yı yattığı yerden alarak oturdukları 4'üncü kattaki evin balkonundan attı. Olayda ağır yaralanan minik Zümra, Kırıkkale'de yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zümra'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.'BİR ANDA ATMIŞ, YETİŞEMEMİŞLER'Zümra'nın iç kanaması ve beyin kanamasının durdurulduğunu ancak hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten baba Murat Işık, eşinden ayrı olduğunu ve olay günü evde olmadığını belirterek, şunları söyledi:"Eski eşim, kayınvalidem falan evdeyken teyzesi çocuğu almış bir anda aşağı atmış. Kayınvalidem ve eşim yetişememişler. Ne olduğunu anlamamışlar. Biz de teyzesinin böyle bir şey yapmasını beklemiyorduk. Zümra'nın kırıkları ve iç kanaması vardı. Şu anda iç kanaması ve beyin kanaması durdu. İnşallah durumu iyiye gider."TEYZE TUTUKLANDIBu arada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zümra'nın teyzesi Sedanur Eldemir, bugün akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için İstanbul'daki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.- Kırıkkale