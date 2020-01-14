Zümrüdüanka 1. Bölüm 1. Fragmanı

#FOXplay #FOX
Zümrüdüanka 25 Ocak Cumartesi 20.00'de FOX'ta başlıyor!
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FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr
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#Zümrüdüanka #FOX #FOXplay
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Oyuncular: Alp Nevruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Sebahat Kumaş, Ayten Uncuoğlu, Umut Karadağ, Hatice Aslan, Serhat Özcan, Elif Çakman, Mine Kılıç, Miray Akay, Simge Selçuk, Pelin Abay, Serkan Açay, Barış Küçükgüler, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Gökhan Bekletenler, Gönül Akbaş, Nazlı Pınar Kaya, Ebrar Baba
Etiketler: Alp Nevruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Sebahat Kumaş, Ayten Uncuoğlu, Umut Karadağ, Hatice Aslan, Serhat Özcan, Elif Çakman, Mine Kılıç,Miray Akay, Simge Selçuk, Pelin Abay, Serkan Açay, Barış Küçükgüler, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Gökhan Bekletenler, Gönül Akbaş, Nazlı Pınar Kaya, Ebrar Baba, FOX, Zümrüdüanka, Yeni Dizi, Dizi, Part, Tam Bölüm, İzle