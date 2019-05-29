Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı adliyede

Zümrüt
Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki, Ankara
Adliyesine getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Söz
konusu 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı. Bugün saat 14.15'te Ankara Adliyesine getirilen Abdullah Şevki ve yayıncısı Alaaddin Topçu, soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanacak. - ANKARA
Başsavcı
, Ankara
, Değerli Taş
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA