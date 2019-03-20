Zümrüt Selçuk: "(Denizle'deki Deprem) Bakanlığımızın Personeli de Şu Anda Sahada"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Denizle'deki depreme ilişkin, "Çok şükür can kaybı olmadı. Bakanlığımızın personeli de şu anda sahada. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.
Selçuk, Aydın
Ticaret Odasında düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019 Aydın Buluşması"nda, merkez üssü Denizli
'nin Acıpayam
ilçesi olan 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası yetkililerden bilgi aldığını söyledi.
Denizli Valisi Hasan Karahan ile de görüştüğünü hatırlatan Selçuk, "Çok şükür can kaybı olmadı. Bakanlığımızın personeli de şu anda sahada. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.
Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel
Kaynak: AA