Zümrüt Selçuk: "(Diyadin ve Araklı ilçelerindeki sel felaketi) İhtiyacı olan ailelerimize yardımı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm
Ofisi himayesinde, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Saray
Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu"na katıldı. (1)
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: " (Diyadin
ve Araklı
ilçelerindeki sel felaketi) Bakanlığımız, ASDEP
ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız."