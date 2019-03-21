21 Mart 2019, 13:53
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Zümrüt Selçuk: "Kamuda 56 Bin, Özel Sektörde de 123 Bin Engelli Kardeşimiz İstihdam Ediliyor"

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Zümrüt Selçuk: "Kamuda 56 bin, özel sektörde de 123 bin engelli kardeşimiz istihdam ediliyor"GAZİANTEP (AA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi...

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması - Zümrüt Selçuk:
"Kamuda 56 bin, özel sektörde de 123 bin engelli kardeşimiz istihdam ediliyor"

GAZİANTEP (AA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi açılışında konuştu. Selçuk, Değerli Taş, Güncel
Kaynak: AA