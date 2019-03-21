Zümrüt Selçuk: "Kamuda 56 Bin, Özel Sektörde de 123 Bin Engelli Kardeşimiz İstihdam Ediliyor"

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/zehra-zumrut-selcuk/' title='Zehra Zümrüt Selçuk'>Zehra Zümrüt Selçuk</a>'un konuşması - <a class='keyword' href='/zumrut/' title='Zümrüt'>Zümrüt</a> <a class='keyword' href='/selcuk/' title='Selçuk'>Selçuk</a>: </br>'Kamuda 56 bin, özel sektörde de 123 bin engelli kardeşimiz istihdam ediliyor'<br><br>GAZİANTEP (AA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı <a class='keyword' href='/zehra-zumrut-selcuk/' title='Zehra Zümrüt Selçuk'>Zehra Zümrüt Selçuk</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gaziantep/' title='Gaziantep'>Gaziantep</a> Engelsiz Yaşam Merkezi açılışında konuştu.