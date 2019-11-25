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Zümrüt Selçuk: "Şiddetin hiçbir şekilde bahanesi, mazereti, gerekçesi olamaz"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Video...

25.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:39
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Video izlenmesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (1)
Zümrüt Selçuk:

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, fuat oktay, Güncel

Kaynak: AA


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