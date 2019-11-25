Zümrüt Selçuk: "Şiddetin hiçbir şekilde bahanesi, mazereti, gerekçesi olamaz"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un salona gelişiSaygı duruşu ve İstiklal MarşıVideo izlenmesiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu. (1)

Kaynak: AA