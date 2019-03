Zümrüt Selçuk: "Yavrularımıza ve Ailelerine Acil Şifalar Diliyoruz.

Kaynak: AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İzmir 'in Bayraklı ilçesinde down sendromlu öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan öğrenci ve ailelerine acil şifalar diledi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Samsun 'da Vali Osman Kaymak tarafından karşılanan Selçuk, valilik şeref defterini imzaladı.Valilik toplantı salonunda düzenlenen Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık eden Selçuk, ilgili kurumlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.Selçuk, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de down sendromlu öğrencileri taşıyan servis minibüsünün kaza yaptığı haberini aldıklarını belirterek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Selçuk, dün Down Sendromu Farkındalık Günü olduğunu anımsatarak, "İzmir'in Çili ilçesinden down sendromlu çocuklarımız ve ailelerini taşıyan minibüsün devrildiğini ve 28 yaralımız olduğu bilgisini aldık. Yavrularımıza ve ailelerine acil şifalar diliyoruz. İzmir İl Müdürlüğümüz ve ekiplerimiz tedavileri için sahadalar. Tedavileri için gereken yakın alakayı göstermekteler, takip ediyorlar durumu." dedi."Samsun'a 2002 yılından bu yana 29 milyar liralık yatırım yaptık"Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da birçok alanda çeşitli yatırımlar yapıldığını anlatarak, şunları belirtti:"Samsun bizim için yatırım, kalkınma ve üretim alanında çok önemli şehirlerimizden biri. Ekonomi , ticaret ve tarımda daha da öne çıkmasını istediğimiz illerden biri. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2002 yılından bu yana ilimizde toplam 29 milyar liralık yatırımla Samsun yeni bir çehre kazandı. Yatırımları daha da artıracağız. 2002'den bu yana toplam 2,8 milyar liralık sosyal yardımı vatandaşlara ilettik. Bunların yaklaşık yarım milyar lirası da geçen sene gerçekleşti."Selçuk, kentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın himayelerinde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında "İstihdam Seferberliği 2019 Samsun Buluşması" toplantısı düzenleneceğini ifade etti. İŞKUR verilerine göre Samsun'da son 17 yılda 119 bine yakın kişinin işe yerleştirildiğini aktaran Selçuk, geçen seneye kıyasla bu yıl ocak ve şubat aylarında yüzde 10 artış olduğunu dile getirdi.Toplantıya Vali Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan , AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.