Haberler » Güncel » Zümrüt teyzeden acı haber - Haber

Zümrüt teyzeden acı haber

Mersin'de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunmasından dolayı bağlı bulunduğu makinede rahat nefes alamayan 57 yaşındaki Zümrüt Sarıbaş, yeni oksijen makinesini kullanamadan hayatını kaybetti.

10.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:39Zümrüt teyzeden acı haber
'de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) bulunmasından dolayı bağlı bulunduğu makinede rahat nefes alamayan 57 yaşındaki Zümrüt Sarıbaş, yeni oksijen makinesini kullanamadan hayatını kaybetti. İHA'nın haberinin ardından harekete geçen Belediyesinin aldığı 10 litrelik oksijen makinesini kullanamadan hayatını kaybeden Zümrüt Teyze, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde eşi ve 2 çocuğu ile yaşayan Zümrüt Sarıbaş, ilerlemiş KOAH'tan dolayı oksijen makinelerine bağlı hayatını sürdürmeye çalışıyordu. Bir yıl öncede bel kemiği kırılan ve o günden sonra bir de yatalak kalan Sarıbaş, 5 litrelik oksijen makinesinden nefes almakta zorluk çektiğini belirtmiş, 10 litrelik oksijen makinesi için yetkililerden yardım istemişti. İHA'nın '57 yaşındaki Zümrüt teyze, rahat nefes alabilmek istiyor' haberiyle gündeme getirdiği Zümrüt Sarıbaş'ın rahat nefes alabilmesi için harekete geçen Toroslar Belediyesi, 2 gün önce makineyi eşine teslim etmişti. Rahatsızlığından dolayı 4 gündür yoğun bakımda yatan Sarıbaş, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Yeni oksijen makinesini kullanamadan hayatını kaybeden Zümrüt teyze, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

"Eşim yeni makineyi kullanmadan hayatını kaybetti"

Zümrüt Sarıbaş'ın eşi Zeki Sarıbaş, 28 yıldır evli olduğu eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Astımdan bu günlere gelindiğini kaydeden Sarıbaş, "Astım ilerlemiş ve KOAH'a çevirmiş. Hastaneye götürdüğümüzde zaten 'çok ilerlemiş yapacağımız hiçbir şey yok' dediler. Uzun süredir tedavi uyguladılar ama bir sonuç elde edemedik. 1 yıl önce de beli kırılınca iyice yatalak duruma geldi. Bize zaten artık son evresine geldiğini söylüyorlardı. Artık elimizdeki makinelerle de nefes alamıyordu çünkü yetmiyordu. Yetkililere çağrımız üzerine Toroslar Belediyemiz yeni makine aldı. Bu yüzden başkanımıza teşekkür ediyoruz ama maalesef eşim yeni makineyi kullanmadan hayatını kaybetti. Allah mekanını cennet eylesin. Yetkililerden tek isteğim bu durumda olan insanlara hemen yardım etsinler" dedi. - MERSİN

Değerli Taş, Toroslar, Mersin, KOAH, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:29 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Akşener'i ziyaret etti - Haber
16:29 Van'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı - Haber
16:24 Bahşi;" Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hiçbir hak arama imkanı da bulunmuyor" - Haber
16:24 Erciyes'te kayak sezonu açıldı - Haber
16:24 Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü'nü aldı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
10.12.2019 16:30:16