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Zürafaların keyifli oyunları objektiflere yansıdı...Hayvanat bahçesi havadan görüntülendi

Zürafaların keyifli oyunları objektiflere yansıdı.

15.09.2019 10:21
Zürafaların keyifli oyunları objektiflere yansıdı...Hayvanat bahçesi havadan görüntülendi
BURSA - Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bulunan zürafalar, çocukların ve ailelerinin ilgi odağı oldu. Zürafaların oyunları objektiflere yansıdı.
Kurulduğu 1998 yılında 70 tür hayvanla ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde tür sayısı 121'i buldu. Bin 200 civarında hayvanın yaşadığı 200 dönümlük hayvanat bahçesinde bulunan dört adet zürafa ise çocuklar ve ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde zürafalar bir birleriyle oyun oynarken, bakıcısının elinden yeşillikleri iştahla yedi. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Zürafaların keyifli oyunları objektiflere yansıdı...Hayvanat bahçesi havadan görüntülendi

Hayvanat Bahçesi, Bursa, Genel

Kaynak: İHA

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