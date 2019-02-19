<p>İsviçre Birinci Futbol Ligi ekibi Zürih, eski Fransız futbolcu Florent Malouda'yı hücum antrenörlüğüne getirdi. Zürih Kulübü, 38 yaşındaki Malouda'nın as takım ve altyapıda hücum antrenörlüğü görevini üstleneceğini duyurdu.</p><p>Fransa Milli Takımında 80 kez forma giyen ve ülkesinde Olympique Lyon, Guingamp, Metz, İngiltere'de Chelsea gibi takımlarda oynayan Malouda, bir dönem Trabzonspor'da da görev yaptı. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/19/florent-malouda-zurih-in-hucum-antrenoru-oldu-11758841_5011_m.jpg' title='Florent Malouda, Zürih'in Hücum Antrenörü Oldu!'></figure></div>